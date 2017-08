Temporali nelle prossime ore, in Veneto stato di attenzione: sabato possibile nuova allerta

Possibilità di temporali e di rovesci mercoledì pomeriggio e sera, nel Veneto pedemontano e dolomitico. In riferimento alle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del Sistema di Protezione Civile, ha dichiarato sino alle ore 8 di giovedì lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni) per possibili situazioni di criticità idrogeologica sul territorio dell’alto e medio bacino del Piave, sull’alto Brenta e Bacchiglione, nonché sui bacini dell’Alpone, dell’Adige, del Garda e dei monti Lessini. Il centro metro dell’Arpav ha infatti previsto tempo instabile con possibilità di rovesci e temporali, anche intensi sulle zone montane e pedemontane, sino alle prime ore di giovedì.



Le previsioni dei prossimi giorni:

Giovedì 17. Tempo perlopiù ben soleggiato salvo sviluppo di modesta attività cumuliforme nel pomeriggio sui rilievi.

Precipitazioni: in prevalenza assenti salvo una probabilità bassa(5-25%) di qualche isolato rovescio o temporale sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera. Temperature minime pressoché stazionarie, massime in aumento.



Venerdì 18. Tempo stabile e soleggiato salvo modesta attività cumuliforme nelle ore centrali sui rilievi. Precipitazioni: in prevalenza assenti, non si escludono locali temporali di calore sulle Dolomiti nel pomeriggio/sera (probabilità bassa 5-25%). Temperature in aumento, specie in pianura con valori molto superiori alla media.

Sabato 19. Tempo instabile con nuvolosità alternata a schiarite, anche ampie in pianura al mattino e prevalenza di nuvolosità in montagna. Schiarite in serata a partire da Ovest. Probabili rovesci o temporali, sparsi, a tratti diffusi, in montagna, locali in pianura e più probabili al pomeriggio. Temperature in calo, localmente anche marcato, con minime raggiunte in serata. Rinforzi di Bora sulla costa nel pomeriggio/sera e possibili raffiche di Foehn in serata in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana.

Domenica 20. Sereno o al più poco nuvoloso con aria tersa ed ottima visibilità. Temperature in ulteriore calo. Bora moderata, a tratti tesa, sulla costa. Fino al mattino possibili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana.