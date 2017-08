Allerta meteo in Veneto: la “rottura” del bel tempo estivo e del caldo sta per arrivare

Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato lo stato di Preallarme in alcuni bacini del territorio e lo stato di Attenzione in altri. Lo scenario è la possibile criticità idrogeologica, dovuta principalmente a temporali anche forti che potrebbero verificarsi dalle 18 di giovedì 31 agosto, alla tarda mattinata di domenica 3 settembre.

LE ZONE INTERESSATE.

Lo stato di Preallarme è dichiarato nei bacini Idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini. Lo Stato di Attenzione è dichiarato nei Bacini Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna, Livenza-Lemene-Tagliamento.

PREVISIONE METEO.

Nel pomeriggio/sera di giovedì sarà possibile qualche locale precipitazione anche a carattere di rovescio e temporale sulle zone montane e pedemontane, occasionalmente anche in pianura. Non si esclude qualche locale fenomeno intenso sulle zone montane e pedemontane. Nel corso della notte e del mattino di venerdì crescente probabilità di rovesci e temporali con fenomeni a tratti anche diffusi specie sulle zone centro settentrionali. Dopo una probabile pausa con fenomeni in temporanea attenuazione e diradamento, nel corso di sabato 2 settembre una crescente instabilità favorirà nuove precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Sia venerdì 1 che sabato 2 settembre saranno probabili fenomeni localmente intensi con forti rovesci e quantitativi di precipitazione localmente abbondanti; in corrispondenza dei temporali saranno anche possibili forti raffiche di vento e locali grandinate specie su pedemontana e pianura. Domenica 3 settembre precipitazioni sparse saranno ancora probabili al mattino specie lungo la costa e la pianura limitrofa.