Ondata di maltempo in Veneto: rovesci e temporali, stato di attenzione fino a martedì

Dalle 18 di sabato alle 20 martedì sera è previsto l'arrivo di una forte ondata di maltempo sul Veneto, con precipitazioni anche estese, abbondanti o molto abbondanti, con rovesci e temporali. Alla luce di queste previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e dichiarato lo stato di attenzione in alcune zone e lo stato di preallarme in altre, sia per criticità idraulica sulla rete principale, sia per criticità idrogeologica.

AREE INTERESSATE.

Lo stato di attenzione per Criticità Idraulica sulla Rete Principale è emesso per i bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione. Lo stato di preallarme è emesso per i bacini Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige e Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna. Lo stato di attenzione per criticità Idrogeologica è emesso per i bacini Basso Brenta-Bacchiglione e Livenza-Lemene-Tagliamento. Lo stato di preallarme è emesso per i bacini Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda-Monti Lessini, Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige, e Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna.

LE PREVISIONI ARPAV.

Tra il pomeriggio e la sera di sabato 9 sono previste le prime precipitazioni sulle zone centro-settentrionali con quantitativi generalmente compresi tra 10 e 30 mm. Nella giornata di domenica 10 sono attesi fenomeni estesi, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi, con quantitativi più consistenti sulle zone montane, pedemontane e pianuracentro-orientale.

Nella giornata di lunedì 11 lo scenario è ancora incerto: al momento sono previste ulteriori precipitazioni, ancora anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone montane, pedemontane e centro-orientali.