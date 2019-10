Appassionati, ci siamo: si accendono i motori delle “Auto e Moto d'Epoca”

90.000 metri quadri espositivi suddivisi in 11 padiglioni. 5.000 auto. E 120.000 visitatori: questi i dati dell'edizione 2018. Destinati ad essere nuovamente ritoccati verso l'alto. Perché un vero amante dei motori non può assolutamente perdersi un evento simile: si alza il sipario su “Auto e Moto d'Epoca”, uno degli appuntamenti più attesi alla Fiera di Padova.

“Auto e Moto d'Epoca”

Saranno quattro giorni (da giovedì 24 a domenica 27 ottobre) ricchi di emozioni, perché basterà girare per il complesso fieristico per imbattersi nelle più incredibili auto da sogno prodotte dalle più importanti case mondiali. “Auto e Moto d’Epoca”, infatti, è il più grande mercato di auto e ricambi d’epoca d’Europa, e rappresenta da anni l'evento internazionale più importante per gli appassionati tanto dei motori quanto della più vasta cultura legata all’automotive. Descrivere a parole cosa troverete è impossibile, quindi lasciamo parlare le foto da noi scattate nella scorsa edizione, giusto per farvi un'idea...

“Rosse in abito da corsa”

Essenziali, veloci, bellissime, le “barchette” nascono alla fine degli anni '40: spider da corsa potenti e leggere, con un parabrezza minuscolo, una ricetta efficace che permette di dominare negli anni eroici della Mille Miglia e della Targa Florio. Proprio a loro è dedicata l’eccezionale mostra che andrà in scena ad Auto e Moto d’Epoca dal titolo “Rosse in abito da corsa - Barchette Ferrari: le auto che hanno creato il mito”. Una selezione esclusiva di 8 modelli “mitici” del Cavallino, dalla 166 Mille Miglia Touring che fu di Gianni Agnelli vincitrice della prestigiosa Coppa d’Oro al Concorso d’Eleganza di Villa d’Este, fino all’ultimissima Monza SP, capostipite della nuova esclusiva serie limitata ‘Icona’, di cui un esemplare è stato appena acquistato dal calciatore Zlatan Ibrahimović. Un’esposizione che raccoglie gli esemplari più significativi di importanti collezioni e che racconta i momenti cruciali della storia del Cavallino nelle corse su strada attraverso vetture uniche. Tra queste: 340 MM Vignale vincitrice alla Mille Miglia del 1953, 375 MM Pininfarina, uno dei quattro esemplari mai costruiti della 857 S, Ferrari 750 Monza, 500 Mondial e tante altre, fino alla Youngtimer 550 Barchetta. Ognuno con mille storie da raccontare e ancora capaci di far battere i cuori di chi da sempre ama la Ferrari.

“Mauto” a Padova

Il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (Mauto) è uno dei musei automotive più famosi al mondo e conserva una collezione tra le più rare e interessanti nel suo genere, con oltre 200 vetture originali di 80 marche diverse provenienti da tutto il mondo. Alcuni dei modelli di punta della collezione MAUTO verranno esposti ad Auto e Moto d’Epoca 2019: tra queste ci saranno due vetture eccezionali. La prima vettura è una vera pioniera nell’epoca dell’Auto: la Itala 35/45 HP che vinse nel 1907 l’incredibile raid da Pechino a Parigi, attraversando un percorso lungo 16mila chilometri in soli 60 giorni. La seconda è la Fiat 18/24 HP 1908 donata al Museo da Carlo Biscaretti di Ruffia, l’uomo che legò indissolubilmente il proprio nome al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino: fu lui ad idearlo, radunarne la collezione iniziale, battersi per farlo nascere e adoperarsi tutta la vita per dargli una sede dignitosa.

Asta Finarte

E c'è grandissima attesa per l'asta Finarte, che si terrà venerdì 25 ottobre alle ore 14.30: 55 auto tra cui un'Alfa Romeo 6C 2500 Sport, unica cabriolet Pininfarina ad avere partecipato alla Mille Miglia nel 1949 e valutata tra i 720 e gli 820mila euro.

Il programma e la viabilità

A questo link potrete trovare tutte le informazioni utili, mentre a questo link troverete l'elenco completo delle modifiche alla viabilità e dei parcheggi.