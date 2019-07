Frigoriferi portatili per auto: i migliori modelli sul mercato

Può davvero rappresentare la svolta alle ferie, un aiuto importnte durante i lunghi viaggi. Il frigo portatile è uno degli accessori più utili durante i viaggi estivi. Sul mercato è possibile trovare tantissimi modelli di vario genere in grado di ospitare anche voluminose bottiglie da due litri.

Frigoriferi che possono essere, ovviamente, alimentati a 12 V e dotati in aggiunta dell'utile funzione riscaldante.

Frigo portatile AmazonBasics da 26 litri

Iniziamo la nostra rassegna dal modello di AmazonBasics, con una capacità di 26 litri e collegabile anche alla presa accendisigari dell’auto da 12 V. Un frigo in grado di contenere fino a 39 lattine da 0,33 l e capace di abbassare la temperatura interna fino a 18 °C al di sotto della temperatura ambiente; inoltre può anche mantenere i cibi caldi fino a 65 °C. Ricordiamo, infine, il comparto per il cavo integrato nel coperchio e la pratica maniglia di trasporto.

Frigo portatile Mobicool fino a 48 litri

Se, invece, siete alla ricerca di un frigo portatile di elevata capacità, ecco allora il modello di Mobicool disponibile in due varianti da 38 e 48 litri. Frigo con ruote in grado di raffreddare fino a 17°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, dotato di alimentazione 12/230V. Non manca, inoltre, il coperchio diviso per ridurre al minimo la perdita di freddo e la possibilità di inserire bottiglie da 2 litri.

Frigo portatile Mobicool da 8 litri

Mobicool propone anche un modello più compatto con una capacità di 8 litri. Un frigorifero portatile con alimentazione a 12V ed una capacità di raffreddamento fino a 20°C in meno rispetto alla temperatura esterna; dotato anche di capacità di riscaldare fino a 65°C.

Frigo portatile Dometic da 7 a 35 litri

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di Dometic, disponibile in 4 diverse varianti con capacità da 7, 14, 20 e 35 litri. Frigorifero portatile con alimentazione da 12V e 230V, con una capacità di raffreddamento fino a 25°C in meno rispetto alla temperatura ambiente, e di riscaldamento fino a 65°C. Ricordiamo, inoltre, il pannello di comando Soft-touch che permette di regolare la temperatura desiderata su sette livelli e la funzione Memory che salva l'ultima impostazione della temperatura.

Dove trovare un frigo auto a Padova? Solo qualche suggerimento

Norauto Padova in via Venezia, 108 a Padova;

in via Venezia, 108 a Padova; Bep’s in via Prima Strada, 21, 35129 Padova PD

in via Prima Strada, 21, 35129 Padova PD De Bona Motors Padova in via Uruguay, 32 a Padova

in via Uruguay, 32 a Padova Comet in via Sergio Fraccalanza, 9 a Padova.

