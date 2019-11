Migliori portasci per auto: prezzi e caratteristiche

Dopo esserci occupati dei box da tetto, andiamo oggi a scoprire quali sono i migliori portasci per auto.

Sul mercato sono disponibili varie tipologie di portasci; si parte dai modelli con aggancio magnetico direttamente sul tetto che consentono un’installazione facile e veloce. Modelli che però non risultano adatti ad autovetture con tetti molto bombati o con nervature della lamiera. Inoltre non è possibile utilizzarli sui tetti panoramici in vetro o su quelli in alluminio.

Se la nostra auto è, invece, dotata di barre da tetto è possibile utilizzare dei portasci dedicati; in alternativa sul mercato sono anche disponibili portasci che sfruttano un eventuale gancio traino installato sulla vettura o da montare sul retro dell’auto, con gli sci disposti in verticale. Soluzione particolarmente indicata per le vetture che hanno un tetto troppo piccolo per i classici portasci.

Thule 739

Iniziamo la nostra rassegna dal modello Thule 739, da agganciare alle barre portatutto. Un portasci che scorre verso l'esterno dell'auto per facilitare il carico e lo scarico degli sci. Prodotto in grado di trasportare 6 paia di sci o 4 snowboard, con design aerodinamico in alluminio e struttura rialzata che evita che gli attacchi degli sci tocchino il tetto danneggiandolo. Non dimentichiamo la serratura integrata e la larghezza di carico di 60 cm.

Scopri di più su Amazon a 158 euro

Fabbri 3A955 Taco

Passiamo ora al portasci Fabbri, dotato di aggancio magnetico, in grado di trasportare fino a tre paia di sci di tutti i tipi (anche carving) oppure due snowboard. Un prodotto dotato di antifurto e doppia base magnetica che consente l’applicazione anche su tetti tondeggianti. Inoltre non rovina la vernice grazie alla particolare protezione delle piastre magnetiche.

Scopri di più su Amazon a 107 euro

Menabo 147

Da Menabo un portasci da barra realizzato in alluminio, adatto al trasporto di 6 paia di sci o 4 snowboard. Un prodotto dotato di sistema antifurto sia degli sci che dell'accessorio per una maggiore sicurezza del carico. Portasci dotato anche di una pratica base scorrevole.

Scopri di più su Amazon a 80 euro

GEV A8940

Concludiamo la nostra rassegna con il modello di GEV A8940, formato da 4 piastre magnetiche in grado di ospitare 5 paia di sci (max 35 kg) oppure 2 snowboard e 2 paia di sci (max 28kg). Un accessorio con sistema antifurto e larghezza interna utile di 32 cm.

Scopri di più su Amazon a 159 euro

A chi rivolgersi a Padova? Solo qualche suggerimento