Quattroruote Hybrid Tour fa tappa a Le Brentelle

Il Quattroruote Hybrid Tour approda per la prima volta a Padova. Sarà un’occasione esclusiva per conoscere dal vivo le nuove motorizzazioni di cui tanto si parla, nonché salire a bordo e guidare, affianco a driver specializzati, gli ultimi modelli di auto ibride proposti sul mercato. L’iniziativa, realizzata da Quattroruote in collaborazione con Mazda, Suzuki e Toyota fa tappa nel weekend in città negli spazi del centro “Le Brentelle”.

L'evento

Appuntamento per sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10 alle 20.30. Ad aspettare il grande pubblico sei modelli di auto elettrificate: due vetture ibride pure (Toyota Suv RAV4 e Corolla) e quattro mild hybrid (Suzuki Swift, Suzuki Ignis, Mazda3 e Mazda CX-30).

È possibile prenotare i test drive online: https://hybridtour. quattroruote.it/prenota-test- drive

Info web

https://hybridtour.quattroruote.it/

https://www.facebook.com/Quattroruote