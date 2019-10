Giretto d’Italia 2019, campionato nazionale della mobilità ciclabile a Padova

Evviva gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work). I volontari di Legambiente Padova monitoreranno, dalle 7.30 alle 9.30, gli spostamenti in bici in 4 punti della città.

Il Comune di Padova aderisce alla 9ᵃ edizione dell’iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work), organizzata da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility.

I volontari di Legambiente Padova monitoreranno gli spostamenti in bici in 4 punti della città.

Per informazioni: info@padovabikecity.it

· Padova Bike City a Padova dal 16 al 22 settembre 2019

· Il sito di Padova Bike City: www.padovabikecity.it

· #PadovaBikeCity

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2636356486428547/