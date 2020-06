L’effetto del lockdown si fa sentire anche nel consumo di gasolio e benzina: i dati

Riceviamo e pubblichiamo:

“Nel primo trimestre 2020 in Veneto i consumi di gasolio per autotrazione sono calati del 19,4%, mentre i consumi di benzina per autotrazione sono calati del 20,3%. Nel comparto dei consumi di benzina per autotrazione in Veneto quasi tutte le province hanno fatto registrare un calo: Treviso -2,2%, Vicenza -11,9%, Rovigo -20,4%, Verona -28,5%, Venezia -52,3%. Le uniche province che presentano dati in aumento sono Padova (+15,2%) e Belluno (+6,7%). Tali aumenti tuttavia non sono sufficienti a far diventare positivo il saldo regionale. Anche nel comparto dei consumi di gasolio per autotrazione la maggior parte dei dati provinciali sono negativi: Padova -5,5%, Vicenza -11,6%, Verona -28,3%, Venezia -41,3%. Vi sono poi alcune province che presentano dati in aumento: Rovigo (+2,3%), Treviso (+2,5%) e Belluno (+12%). Anche in questo caso però gli aumenti non sono sufficienti a far diventare positivo il saldo regionale. Questi dati sono stati elaborati dal Centro Studi Continental sulla base di dati del Ministero dello Sviluppo Economico.

I dati del primo trimestre 2020

In Italia nel primo trimestre 2020, per effetto del lockdown imposto a causa del Coronavirus, i consumi di benzina per autotrazione sono calati del 17,1% rispetto allo stesso periodo del 2019. Sempre nello stesso periodo i consumi di gasolio per autotrazione sono diminuiti del 15,3%. Tra le regioni italiane è il Lazio ad aver fatto registrare il calo maggiore a livello percentuale: -28,2% per i consumi di benzina e -40,9% per i consumi di gasolio. All’interno di una situazione che presenta cali generalizzati vi sono però anche due dati in controtendenza: i consumi di benzina in Abruzzo sono aumentati dello 0,5% rispetto al 2019 e i consumi di gasolio in Valle D’Aosta sono aumentati dell’1,3%, sempre rispetto al 2019.

