Immatricolazioni 2019: in Veneto calano sia gli autobus, sia i veicoli pesanti per il trasporto merci

Nel 2019 in Veneto le immatricolazioni di autobus sono state 312, con un calo del 7,4% rispetto al 2018. Sempre lo scorso anno le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 2.441, con un calo del 26,7% rispetto al 2018. Questi dati emergono da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci.

Padova in calo

Dall'elaborazione è possibile stilare la graduatoria dei dati a livello provinciale. La provincia del Veneto in cui le immatricolazioni di autobus sono cresciute di più è Belluno (+400%), seguita da Vicenza (+95,2%) e da Rovigo (+57,1%), mentre nelle restanti province venete è stato registrato un calo: Treviso -15,7%, Venezia -24,7%, Verona -38,2%, Padova -46%. Per ciò che riguarda le immatricolazioni di veicoli pesanti per il trasporto merci, tutte le provincie del Veneto fanno registrare dati in calo. Si va dal -1,5% di Belluno al -27,3% di Vicenza fino ad arrivare al -42,9% di Venezia.

I dati in Italia

Nel 2019 in Italia le nuove immatricolazioni di autobus sono state 4.321, con una crescita del 31,3% rispetto al 2018. Sempre nel 2019 le immatricolazioni di veicoli pesanti (e cioè con PTT – peso totale a terra – superiore a 16 tonnellate) per il trasporto merci sono state 19.605, con un calo del 30,7% rispetto al 2018.

Gruppo Continental

Con un fatturato di 44,5 miliardi di euro realizzato nel 2019, Continental è tra i leader mondiali nelle subforniture per il settore automotive. Nella veste di produttore di impianti frenanti, sistemi e componentistica per motore e telaio, strumentazione, soluzioni per infotainment, elettronica di bordo, pneumatici e prodotti tecnici in elastomeri, Continental fornisce un importante contributo alla sicurezza e alla salvaguardia del clima globale. Continental, inoltre, è un partner competente nel campo della comunicazione in rete per autoveicoli. Attualmente Continental ha un organico di più di 240.000 persone in 59 paesi.

www.continental-corporation. com

Divisione Pneumatici

La Divisione Pneumatici attualmente conta 24 centri di produzione e sviluppo nel mondo. L'ampia gamma di prodotti ed i continui investimenti nella ricerca e sviluppo costituiscono un importante contributo per una mobilità più efficiente dal punto di vista economico e della sostenibilità ambientale. Con un fatturato di 11,4 miliardi di euro realizzato nel 2018 e circa 56.000 persone impiegate, la Divisione Pneumatici è tra i produttori leader di pneumatici a livello mondiale.

www.continental-pneumatici.it

Pneumatici per veicoli commerciali

La Business Unit Pneumatici per Veicoli Commerciali rientra fra i maggiori produttori a livello mondiale di pneumatici e coperture per autocarri, autobus e per veicoli industriali. La Business Unit è in costante sviluppo da semplice produttore di pneumatici a fornitore di soluzioni, con un’offerta completa di prodotti, servizi e soluzioni orientate ai pneumatici.

www.continental-pneumatici.it/ truck-autobus

www.continental-pneumatici.it/ industria-agro

