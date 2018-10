Il musme ospita F@mu, incontro laboratorio per famiglie

Domenica 14 ottobre il Musme ospita F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che si svolge domenica 14 ottobre, il MUSME organizza un evento speciale sul tema “Piccolo ma prezioso”con un grande laboratorio per le famiglie presenti in museo che si intitola “Un mattoncino chiamato cellula”. Tutta la famiglia potrà partecipare ad laboratorio dedicato alla parte più piccola del corpo umano e, infine, mettersi in gioco creando un modellino di cellula! Il laboratorio dura un’ora e quindici minuti e viene ripetuto alle ore 11, 15 e 17 all’interno del salone principale del museo.

L’accesso al salone principale e la partecipazione al gioco scientifico sono inclusi nel biglietto di ingresso. In questa occasione, inoltre, il Musme è lieto di presentare le mascotte dell’evento, Matì e Dadà, proiettando alcuni episodi dei cartoni animati che li vedono come protagonisti.

Orari

Da martedì a venerdì, 14.30-19 ultimo ingresso 18.15. Mattina aperto solo su prenotazione. Weekend e festività: 9.30-19, ultimo ingresso 18.15. Chiuso: lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio.

Costi

Biglietti Intero 10 euro. Ridotto Gruppi dalle 10 alle 30 persone 8 euro. Ridotto Giovani e studenti 6 euro Famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni compiuti) 22 euro. Gratuito bambini fino a 3 anni

Info

www.musme.it/famu-2018/

info@musme.it

www.musme.it