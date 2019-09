Bellezza italiana, senza pregiudizi!

La pelle scura è bella. La pelle chiara è bella. La pelle olivastra è bella. I capelli ricci sono belli. I capelli lisci sono belli. Gli occhi a mandorla sono belli. Gli occhi azzurri sono belli.

Non importa che tu sia etiope, italiano, cingalese, cinese, peruviano, marocchino, finlandese, indiano. Non ha rilevanza il tuo sesso o quello della persona che ami. Non serve sapere quale religione pratichi, sia essa induista, cristiana o islamica. L’essere umano è bello, in ogni sua sfaccettatura e tratto distintivo che racconta la sua storia e le sue origini.

QD Italia vuole trasmettere l’idea di una “bellezza italiana” che coinvolga ogni tipo di fisionomia.

L’aspetto fisico, innegabilmente rilevante nella società odierna, è uno degli elementi che determinano il cosiddetto “effetto prima impressione”. Si tratta della percezione immediata che si ha di una persona: in un brevissimo lasso di tempo, quantificabile in meno di 30 secondi, ci si forma un’opinione, positiva o negativa, di chi abbiamo di fronte, creando poi un giudizio difficilmente modificabile.

È innegabile, quindi, che presentarsi in maniera gradevole e curata sia un importante biglietto da visita. Non c’è niente di male nel desiderare una versione migliore di sé stessi.

Il risvolto negativo della medaglia è la tendenza, sempre maggiore, a far rientrare nella categoria “attraente, gradevole” un canone di bellezza standardizzato, uguale per tutti, così da risultare l’uno il clone dell’altra. Basta osservare il tipo di cosmesi che viene generalmente proposta: si cerca di rendere gli incarnati identici, non si presta grande attenzione al colore e alla forma degli occhi per ottenere la resa migliore, le bocche devono restituire tutte la medesima immagine, a discapito della conformazione originale.

Fortunatamente, non tutte le aziende puntano a rendere le persone delle “fotocopie”: al contrario, l’obiettivo di alcune è proprio quello di esaltare gli aspetti caratteristici di ognuno, per un tipo di bellezza variegata e unica.

Esaltare sia una pelle d’avorio che un incarnato bruno, valorizzare lo sguardo di un paio di occhi “a mandorla”, dare risalto sia a labbra sottili che carnose: questo è l'obiettivo di QD Italia.

Nata come brand nel 2013, ma le cui origini risalgono al 2004, quest’azienda tutta italiana segue la filosofia di capire davvero le esigenze dei clienti, analizzando caso per caso ogni richiesta e tenendo in considerazione molteplici fattori, per valorizzare l’unicità di ogni persona.

QD Italia ha dedicato una divisione specifica alla cosmesi: BELLEZZA ITALIANA, una gamma di prodotti che impiega i niosomi, principi attivi innovativi e altamente perfomanti, ad elevato contenuto tecnologico, completamente naturali, che nascono dagli studi clinici effettuati da un team di professionisti in laboratori d'avanguardia.

BELLEZZA ITALIANA presenta una gamma di proposte vastissime che spazia dai prodotti cosmetici ai solari, fino ad una serie particolarmente ricca di soluzioni e di formule diverse per la cura personale del corpo e di ogni genere di inestetismo.

Vanta prodotti cosmetici al servizio del canale farmacia, producendo una linea di alta qualità di prodotti dermocosmetici ad alta tollerabilità, per pelli sensibili, reattive e sensibilizzate.

Prova BELLEZZA ITALIANA per vivere la bellezza senza pregiudizi.