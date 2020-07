Padova brinda con 12.000 bottiglie della sua birra storica in omaggio

Dopo i lunghi e complicati mesi del lockdown, finalmente i momenti più difficili della pandemia legata al Covid-19 sembrano ormai superati: abbiamo ricominciato a passeggiare per le vie delle nostre città e ad andare a trovare i nostri amici, la macchina produttiva nazionale si è rimessa in moto e gli italiani possono tornare a guardare con fiducia e ottimismo al futuro.

Un segno tangibile di questo cambio di rotta è stato il rialzarsi delle saracinesche: negozi, ristoranti e bar, pur con prudenza, hanno riaperto i battenti con tanta voglia di rimettersi in gioco e tornare quanto prima alla normalità.

Ritorno alla normalità che merita un vero e proprio brindisi di buon auspicio, nella speranza di una ripresa rapida e significativa. Per questo motivo Italia Pilsen – la birra di Padova sin dal 1919 – ha deciso di essere più vicina che mai alla sua terra natale con un’iniziativa speciale: 12.000 bottiglie della storica birra sono state infatti consegnate in oltre 500 attività per regalare ai negozianti un brindisi in compagnia dei loro clienti.

Un gesto concreto e al tempo stesso simbolico con cui Itala Pilsen mostra il proprio supporto ai negozianti del padovano che hanno dovuto affrontare le difficoltà della chiusura forzata, aiutandoli a ripartire.

Questa iniziativa – coerente con lo spirito di comunanza che da sempre caratterizza i padovani e la filosofia di Itala Pilsen – si propone di rafforzare il legame tra esercenti e clienti, invitati a un brindisi responsabile e nel rispetto delle attuali regole di distanziamento, per una ripresa vincente e produttiva.

Dopo mesi difficili, insomma, è giunto il momento di tornare a sorridere: facciamolo insieme, come membri di una comunità solidale pronti ad aiutarsi vicendevolmente, brinando ad una nuova normalità.

Le birre le porta Italia Pilsen!