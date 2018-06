Pausa pranzo risicata? Ecco l’alternativa Fast e Good al solito panino al volo

Siete più tipi da fast food o da schiscetta in ufficio? Da pranzo fuori con i colleghi o da “oggi non ho neanche il tempo di mangiare”? In qualunque categoria vi vogliate inserire, è indubbio che la vita lavorativa ci impone spesso di dedicare poco, pochissimo, tempo a un momento invece fondamentale: il pasto.

Nella frenesia delle nostre giornate spesso ci dimentichiamo che pranzo e cena sono prima di tutto tempi, e non solo alimenti, necessari al recupero di energie utili per il corpo e la mente. Abitudini errate ci portano a consumare pasti in maniera frettolosa, affidandoci a fast food e cibo spazzatura, il famoso “panino al volo”, per intenderci.

Ma in realtà consumare cibo sano, fresco e nutriente, anche avendo poco tempo a disposizione, non è impossibile, tutt’altro! Dobbiamo semplicemente riscoprire il piacere di ridare al cibo il giusto posto nella nostra giornata, tornare a considerarlo come un protagonista della nostra vita e dedicare anche a esso alcuni momenti, seppur brevi.

Il Caseificio Fratelli Nobili, in un’ottica di sensibilizzazione al mangiar sano, pur nei tempi stringati della vita odierna, ha stilato Le 10 regole del #FASTGOOD , un vero e proprio decalogo di consigli e suggerimenti per rendere ogni pasto, anche il più veloce, gustoso, sano e semplice da preparare. Da questo derivano 5 semplici azioni che ciascuno di noi può compiere per ottenere piatti semplici ma creativi, veloci ma da gustare con gioia.

Il primo consiglio è quello di scegliere. Già dalla scelta del cibo, infatti, si può dare importanza a esso. Organizzando in anticipo i pasti della settimana e, una volta che si è al supermercato, non estremizzando la scelta dei prodotti, così da non radicalizzare la nostra dieta. Scegliere e riscoprire alimenti buoni e semplici, invece, fa la differenza tra il semplice nutrirsi per sopravvivere e il mangiare per il piacere di farlo.

Il secondo step è la preparazione. Dobbiamo tornare a cucinare il nostro cibo. Il tempo dedicato a questa attività è importante tanto quanto quello impiegato per mangiare. Preparazioni semplici, a cui dedicare anche brevi momenti della propria giornata, ma che siano creative e che esprimano il bisogno di lasciarsi andare e prendersi cura di sé.

Altro passaggio fondamentale è utilizzare i propri sensi. Dopo il tatto, che ci ha permesso di cucinare, ora bisogna fermarsi un attimo, giusto un breve istante e non di più, per osservare e annusare la nostra creazione. La soddisfazione di riscoprire odori e colori di ciò che mangeremo non avrà prezzo e ci consentirà di arrivare alla fase successiva con quel pizzico di aspettativa e desiderio, che ci farà apprezzare maggiormente il cibo.

Ed eccoci arrivati al momento clou del pasto. Qui sarà necessario, pur nella frenesia che contraddistingue la nostra giornata, prendersi il giusto tempo per assaporare il cibo, per concentrarsi solo e unicamente su di esso, sulle sensazioni che scatena in noi, magari facendo piccoli bocconi e masticandoli più volte, così da prolungare la sensazione di benessere, e infine sarà piacevole anche parlarne con chi vi sta intorno, socializzare e godere della compagnia altrui.

Siamo arrivati a fine pasto: abbiamo mangiato bene, siamo sazi, ma non appesantiti. L’ultima operazione, a questo punto, è semplice: guardare l’orologio e rendersi conto che, strano ma vero, avanzano ancora due minuti di pausa. Giusto il tempo per apprezzare ciò che si è appena consumato: un cibo buono, sano e veloce.

È quindi ora di alzarsi da tavola e ricominciare la propria giornata, consapevoli però di aver dato al proprio pasto l’importanza che merita, nonostante il poco tempo a disposizione, e di non averlo considerato solo come un ostacolo agli altri mille impegni in programma, ma anzi come il più importante tra essi.

E non è un caso che proprio un caseificio, il Caseificio Fratelli Nobili, si sia proposto come promotore di una campagna di sensibilizzazione sul cibo sano e veloce. I formaggi freschi, infatti, sono prodotti che incarnano perfettamente i valori e le esigenze per pasti rapidi ma salutari. Sono alimenti semplici, che non richiedono complicate lavorazioni, ma soprattutto sono cibi equilibrati e senza conservanti.

I prodotti caseari dei Fratelli Nobili uniscono freschezza e materia prima italiana di qualità, lavorata con l’attenzione, l’amore e la passione delle cose ben fatte, anche grazie alle migliori tecnologie a disposizione.

Il Caseificio Fratelli Nobili ha fatto del Fast Good il proprio credo, perché convinto che, insieme, si possa trasformare il mondo del cibo “Fast”, rendendolo veramente “Good”.