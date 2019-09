11-13 ottobre, il 25mo Festival Nazionale del Commercio Equo e Solidale "Tuttaunaltracosa"

Il Festival Nazionale del Commercio Equo e Solidale si svolgerà quest’anno a Padova, in Piazza Capitaniato, dall’11 al 13 ottobre con la presenza di 30 espositori per una decina di categorie merceologiche e una serie di eventi tra conferenze, workshop, laboratori e spettacoli. Intervenuti alla conferenza stampa di presentazione di questa edizione gli

25 anni

Proprio a Padova partì, 25 anni fa, questa manifestazione organizzata dall’Associazione Botteghe del Mondo insieme alle istituzioni e alle realtà no-profit locali, per la promozione di temi etici e conseguenti pratiche di produzione, commercio equo e consumo critico. All’epoca argomenti “di nicchia”, oggi è ovunque aumentata la consapevolezza; prova ne sia che, nel 2015, proprio questi temi sono stati materia di dibattito a livello globale, portando 193 Paesi membri dell’ONU ad impegnarsi, con il programma Agenda 2030, a raggiungere i 17 obiettivi comuni per lo sviluppo sostenibile: dalla lotta alla povertà, alla sostenibilità dei modelli di produzione e di consumo, al contrasto dei cambiamenti climatici.

Tema del Festival di quest’anno è "Territori equosolidali per lo sviluppo sostenibile: la nostra Agenda 2030" e grazie alla collaborazione di Fairtrade Italia, Venetex e AEres Venezia per l'Altraeconomia, per tre giorni Padova sarà parte attiva nella promozione dello sviluppo sostenibile con un’importante presenza anche delle economie solidali e “capitale simbolica” dell’economia trasformativa, cioè di transizione ad un nuovo modello di sviluppo.

«Qualche volta un segno scappa dalla storia per aprire un’altra storia – spiega Massimo Renno, Presidente dell’Associazione Botteghe del Mondo - una storia di comunità solidali, che per 25 anni hanno attraversato la penisola con i loro progetti, oggi un'avanguardia che ha saputo tessere le relazioni economiche di tessuti fragili, offrendo un'opportunità di giustizia sociale e di innovazione sui territori».