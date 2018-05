L'esercito compie 157 anni e festeggia: la cerimonia nella caserma Salomone, esposizione mezzi in Prato

E’ stato celebrato nella caserma Salomone il 157° anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano. Con il simbolico taglio del nastro da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e del Comandante del Comando Forze Operative Nord (COMFOPNORD), Generale di Corpo d’Armata Paolo Serra, si è aperta la “Cittadella Militare” allestita per l’occasione con mezzi e materiali provenienti dalle Unità dipendenti dal citato Comando.

In Prato della Valle

Erano esposti, in Prato della Valle, il carro armato “Ariete”, l’obice semovente PZH 2000, l’elicottero da esplorazione e scorta A129 Mangusta. L’esposizione è continuata all’interno della Caserma Salomone dove i paracadutisti della Brigata “Folgore” e gli alpini del 1° reggimento di artiglieria da montagna hanno invitato gli ospiti e circa 450 studenti padovani presenti per la manifestazione a misurarsi in attività di fitness e di arrampicata su parete di roccia. I genieri dell’ 8° reggimento genio guastatori hanno effettuato dimostrazioni di interventi in caso di bonifiche ordigni esplosivi utilizzando i robot in dotazione. A completare l’esposizione i Lagunari del “Serenissima”, gli artiglieri a cavallo del reggimento artiglieria a cavallo, i trasmettitori del 7° reggimento trasmissioni e una esposizione di cimeli storici provenienti dal museo della III Armata.

L'inno

Dopo il taglio del nastro, i militari del COMFOPNORD insieme agli studenti hanno cantato l’Inno Nazionale durante la cerimonia dell’Alzabandiera solenne, accompagnati, per l’occasione, dalla Fanfara del 11° Reggimento Bersaglieri e alla presenza delle altre autorità convenute fra cui il Senatore Antonio De Poli, la Senatrice Roberta Toffanin, l’Onorevole Isabella Rauti, il Sottosegretario di Stato all’Ambiente Barbara Degani, il Prefetto Renato Franceschelli, il vice sindaco di Padova Arturo Lorenzon. Al termine della cerimonia, dopo la lettura dell’ordine del giorno del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il Generale Serra, con il Presidente Zaia, ha concesso una onorificenza al Caporal Maggiore Scelto Riccardo Pizzo della Brigata “Folgore” per il suo intervento durante una attività a Firenze nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, nel quale con estrema professionalità disarmava un sospettato di omicidio.

Un colpo a salve

Un colpo a salve dello storico cannone 75/27 modello 1912, in uso al regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale e proveniente dal Reggimento Artiglieria a cavallo di Vercelli, ha dato il via all’inizio della visita della esposizione. L’evento è stato patrocinato dal comune di Padova e organizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Padova, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori (LILT), l’ONLUS Opera Immacolata Concezione (OIC), gli “Amici del Museo della III Armata” e la Fondazione Antonveneta.