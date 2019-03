Il 3 x 1 che trasforma i rifiuti in alberi: la nuova iniziativa di comune e AcegasApsAmga

Si tratta di un’iniziativa che andrà a stimolare fortemente lo spirito virtuoso dei padovani, che recandosi alle stazioni ecologiche e differenziando correttamente i rifiuti riceveranno un coupon dove vengono registrate le volte in cui si recano in uno dei quattro centri di raccolta presenti in città. Al raggiungimento del terzo conferimento di rifiuti effettuato da un cittadino, AcegasApsAmga, insieme a Comune e a Etifor, pianterà per lui un nuovo albero in città, nelle aree stabilite.

AcegasApsAmga ha presentato il 21 marzo a Palazzo Moroni, insieme con l'assessora all'ambiente, Chiara Gallani, il progetto che permetterà di incrementare il patrimonio arboreo in città, con importanti benefici per la qualità delle vita delle persone. Grazie all’Operazione più Alberi, AcegasApsAmga vuole richiamare il meccanismo virtuoso dell’economia circolare, per il quale “da cosa nasce cosa”. Da oggi e per tutto l’anno, in base all’incremento degli accessi ai centri di raccolta, la Multiutility donerà alberi alla città, in due aree verdi del territorio: Mortise e Cavalcavia Chiesanuova.