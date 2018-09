A 30 km/h nelle aree residenziali di tutta la città. Da ottobre entra in vigore il nuovo limite

Il limite di 30 kmh in tutte le zone residenziali, è questa la novità più importante che emerge dalla conferenza stampa di presentazione della settimana europea della mobilità.

30 km/h

“Da molte esperienze - spiega il vice sindaco Lorenzoni - fatte in tantissime città, si vede come abbassa l’incidentalità e rende più sicuri i soggetti fragili della mobilità che sono i pedoni, le biciclette e i motorini. Questa decisione è quindi legata al fatto che i risultati in termini di sicurezza sono eccezionali. Percorrere certe strade interne a quella velocità non incide sui tempi di spostamento”.

Programma

“Sono i residenti - interviene l’assessora Chiara Gallani - che chiedono di poter vivere le loro zone in cui ci sono scuole, negozi di quartiere in modo più sicuro. Non è una cosa che ci siamo inventati. Nasce dal lavoro nei quartieri, da proposte di comitati e associazioni. Era già nel nostro programma”. Sono quindi le vie più interne, non si parla di circonvallazione o strade ad alta percorrenza: ”Sono zone in cui si va già a bassa velocità, si vuole solo consentire il via vai dei pedoni in modo sicuro. Sono aree in cui ci sono tante intersezioni di piccole arterie, che passano tra condomini e case, non sarebbe comunque possibile percorrerle ad alta velocità, già oggi. Sono comunque accorgimenti che comunque nascono da richieste precise dei cittadini”.