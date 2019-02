300 palloncini gialli liberati alla Città della Speranza

Ribadire il ruolo fondamentale della ricerca scientifica nell’individuare cure più mirate per quel 20% circa di pazienti che ancora non riesce a sopravvivere a forme aggressive e rare di tumore: con questo obiettivo Fondazione Città della Speranza e Istituto di Ricerca Pediatrica (Irp) hanno voluto celebrare venerdì 15 febbraio la Giornata internazionale contro il cancro infantile, lanciando in cielo circa 300 palloncini gialli, ecologici e biodegradabili.