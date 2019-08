5G, incontro a Monselice sui rischi di questa nuova tecnologia all'EkoPark2019

L'introduzione della tecnologia 5G e le preoccupazioni che tanti stanno evidenziando in questi ultimi mesi, sono il tema dell'incontro di lunedì 26 agosto al Parco Buzzaccarini. Alle 21 infatti ci sarà la proiezione di alcuni video sull'argomento, seguito da un dibattito.

Preoccupazioni

Il tema del dibattito è stato così riassunto, con una serie di domande alle quali risponderanno Laura Masiero di APPLE e la Pediatra Angela Leva : «L’elettrosmog è un possibile agente cancerogeno (IARC 2011). Saremo irradiati dalla terra e dal cielo attraverso i satelliti, senza possibilità di sottrarci alle radiazioni. Cosa significherà questo per chi è sensibile, malato e per i più piccoli? Ci raccontano la verità? Davvero le radiazioni non provocano danni?».