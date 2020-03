8 marzo ai tempi del Coronavirus: il messaggio delle assessore

«In questo 8 marzo, nonostante la distanza imposta dalla situazione che tutte e tutti stiamo vivendo, confermiamo l’importanza per noi di lavorare assieme, di mantenere saldi i legami e collaborare tenendo a mente l’importanza dell’impegno per difendere i diritti. Nei momenti di crisi le disuguaglianze si possono acuire e colpire più duramente chi è fragile; è necessario oggi più che mai agire assieme per contrastarle». Questo il messaggio delle assessore Cristina Piva, Chiara Gallani, Marta Nalin e Francesca Benciolini in una giornata in cui l'emergenza Coronavirus ha impedito lo svolgersi di qualsiasi tipo di manifestazione.