Allarme cinghiali, Coldiretti alza la voce

Coldiretti Padova lancia un appello direttamente al Prefetto, affinché autorizzi con urgenza l’attività dei selecontrollori su tutto il territorio, in modo da contrastare la proliferazione dei cinghiali. «Chiediamo al Prefetto di intervenire direttamente - afferma Massimo Bressan - affinché inserisca l’attività dei selecontrollori di pubblica utilità, finalizzata a tutelare anche la sicurezza pubblica, visto il pericolo costante sulle nostre strade. Sui Colli Euganei il passaggio incessante dei cinghiali provoca frane e smottamenti non solo sui terreni agricoli ma anche nei boschi e in prossimità delle strade, aggravando il dissesto idrogeologico. Anche in pianura si intensificano le scorribande, a causa della siccità che spinge i selvatici a spostarsi seguendo i corsi d’acqua e a distruggere intere coltivazioni già messe a dura prova dalla penuria d’acqua».

