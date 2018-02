Massimo Bitonci: "Lega mette d'accordo elettori centro destra. Voteranno noi"

"Molti elettori di Forza Italia, memori di quanto accaduto qui a Padova, con due loro consiglieri che hanno fatto cadere la mia giunta, voteranno Lega. Non c'è dubbio su questo". E' di buon umore e sorridente l'ex primo cittadino Massimo Bitonci. Lo incontriamo in piazza delle erbe, attorniato da sostenitori e militanti. E' fiducioso sull'esito del voto del 4 marzo, ma certe ferite, come le chiama lui, "non si rimarginano facilmente".

Il programma che unisce

"Sui programmi - chiarisce Bitonci - direi che siamo allineati. Sulla Flat Tax ad esempio, che era una proposta nostra, Forza Italia l'ha fatta sua. "Sull'immigrazione c'è addirittura la rincorsa di Berlusconi a dirla più grossa di Salvini. Sono i temi della gente, che chiede questo, insieme alla sicurezza, alla giustizia e ai diritti. Che ci sia un po' di maretta su altre questioni però è inutile negarlo. Nessuno a Padova dimentica che l'amministrazione Bitonci è stata sfiduciata da due consiglieri di Forza Italia che sono andati di notte insieme a quelli del Pd per farci cadere, firmando un documento dal notaio. Sono ferite che non è facile ricucire. C'è un buon rapporto con chi è rimasto con noi, ma su chi ha tradito e poi si è ricandidato con Forza Italia, in collegi lontani, come per nascondersi, qualcuno qualche domanda se la fa. Sono gli elettori di Forza Italia che si fanno queste domande e quindi molti voteranno noi".

Il titolo e i traditori

Quindi, domandiamo a Bitonci un po' giocando, se facessimo un titolo del tipo "il centro sinistra è diviso ma il centro destra anche", lei si troverebbe d'accordo con questa sintesi? "Diviso direi di no, ma si potrebbe farlo così: il centro destra è unito ma non dimenticheremo i traditori".