Disegnata la nuova mappa della Ztl: da fine anno si parte. Un investimento di quasi settecentomila euro

Sulla mappa sono cromaticamente differenziate con due colori: un’area rossa, la zona A e una azzurra, l'area B, che a suo volta è divisa ancora in due settori. La prima area è la zona che va maggiormente protetta e salvaguardata da tutti quelli che sono gli effetti penalizzanti del traffico, anche in un'ottica di riqualificazione. Comprende il comparto del Duomo, che di fatto è quello attualmente più espolsto. La novità è questa visto che piazze e ghetto hanno già una caratterizzazione restrittiva. L’altra area invece avrà una disciplina che è molto simile a quella attuale.

Accessi

Gli accessi principali diventeranno sei, quindi è necessaria l’installazione di nuovi varchi elettronici. Servono proprio per controllare gli accessi alla ZTl “rossa”. Ogni entrata avrà comunque una via di fuga, nel caso in cui l’automobilista cade in errore: tecnicamente si chiama percorso di pentimento. Questa proposta, che va definita nei dettagli, fa intendere che saranno anche riviste le concessioni dei pass per poter entrare. Ad oggi sono sessantamila i permessi concessi.

Ztl

Queste le parole del vice sindaco, Arturo Lorenzoni, che ha la delega alla mobilità: «Il tavolo tecnico che ha visto coinvolti l’Amministrazione Comunale e le associazioni di categoria della città è arrivato a formulare la proposta per la nuova regolamentazione della Zona a Traffico Limitato. Attraverso il dialogo abbiamo cercato di arrivare a una soluzione che garantisca vivibilità e accessibilità per il bene di chi vive, lavora e frequenta il centro storico. Il piano che è stato elaborato distingue due aree distinte, con una maggiore apertura della zona esterna all’area delle Piazze. La nuova disciplina prevede sei nuovi varchi, per garantire un’effettiva tutela della zona chiamata A, dove gli accessi saranno controllati 24 ore su 24, mentre nella zona chiamata B l’orario sarà dalle 8 alle 20 nei dal lunedì al sabato e dalle 14 alle 20 nei festivi. Saranno sostituite anche le telecamere dei varchi esistenti, per rendere possibili i controlli in uscita e dare flessibilità al controllo. La nuova disciplina rende il centro più vivibile, evitando congestioni e sosta irregolare, a vantaggio di negozi e pubblici esercizi, residenti, turisti. La regolamentazione della Ztl, che sarà effettiva da fine anno per consentire l’investimento tecnologico sui varchi, di rilevante impegno economico, si inserisce in un quadro che comprende anche altre iniziative, per rendere sempre più facile arrivare a Padova, con il potenziamento del trasporto pubblico di giorno e di notte con il Night Bus, un’iniziativa innovativa unica nel suo genere, la riduzione del costo dei parcheggi scambiatori, con gli investimenti per la ciclabilità diffusa.La Ztl A comprende la zona attorno all'attuale area pedonale, con le piazze, piazz Capitaniato e il Duomo. Per regolamentare questa zona "A" verranno inseriti sei nuovi varchi: alla fine di via Patrarcato verso piazz aCapitaniato, in via Vandelli e via San Martino e Solferino proveniendo da via Vescovado, in via San Francesco dopo l'incorcio con via Zabarella, in via XX Settembre all'incrocio con via Rialto e con riviera Tito Livio. Oltre all'installazione dei nuovi varchi verranno aggiornati quelli esistenti per il controllo anche in uscita dalla Ztl. SAranno 33 i nuovi varchi complessivamente».