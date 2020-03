L'on. Raduzzi (M5S): «Per Padova e provincia oltre 5,3 milioni di euro»

«Per Padova e provincia», spiega il deputato Raphael Raduzzi, «arriveranno oltre 5,3 milioni di euro per sostenere i cittadini e le loro necessità. Questo stanziamento serve a dare un aiuto concreto alle molte famiglie che stanno attraversando un periodo difficile legato al coronavirus, famiglie in cui l’ordinarietà di fare una spesa ora diventa complesso. Inoltre, anticipiamo i 4,3 miliardi del Fondo di Solidarietà per permettere ai Comuni di far fronte alle necessità di liquidità immediata».

Parametri

«I parametri di questo fondo - conclude l'on. Raduzzi - sono stati recentemente rivisti e a Cadoneghe arriveranno 112 mila euro in più rispetto allo scorso anno. Mi auguro che anche questi vengano investiti per l’emergenza. Come parlamento, siamo già al lavoro per i prossimi stanziamenti a favore delle imprese e dei lavoratori».

5Stelle

Il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Cadoneghe, Nicola Longo, sottolinea, che il coinvolgimento dei Sindaci, quali profondi conoscitori delle esigenze e delle necessità dei propri cittadini, è fondamentale e già dai prossimi giorni, i buoni saranno erogabili.“Il Comune di Cadoneghe”, dichiara soddisfatto il Consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, “potrà disporre per i buoni spesa una consistente cifra, pari a 85.816,42 euro. Spetterà al Comune ora, attuare al meglio la distribuzione dei buoni ai bisognosi, scegliere gli esercizi convenzionati e pubblicizzare adeguatamente attraverso il sito Istituzionale, le modalità individuate per la presentazione delle richieste”.

Cadoneghe

«Il Movimento 5 Stelle Cadoneghe», sottolinea con forza Nicola Longo, «ritiene che tale contributo sia un aiuto concreto ed immediato per le molte famiglie in difficoltà, altroché mancia! Confidiamo pertanto nel preciso lavoro del Comune e dei responsabili dei servizi sociali, che provvederanno a destinare ai più bisognosi tale contributo».