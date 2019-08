Affitti Ater: sabato 31 agosto tornano le mobilitazioni

Il coordinamento dei diversi comitati nati sull'onda della protesta sui rincari dei canoni di affitto Ater, lancia per sabato 31 Agosto, un'altra giornata di protesta e mobilitazione: in tutte le città dove si sono formate o si stanno formando le assemblee degli inquilini verranno costruite iniziative e azioni, banchetti e gazebo informativi: «E' necessario - spiegano i sindacalisti di Adl Cobas - più che mai allargarsi e far nascere nuovi comitati in grado a loro volta di riprodursi. All'orizzonte vediamo la possibilità di costruire nelle prossime settimane un'assemblea pubblica regionale dove lanciare tutti insieme una grande manifestazione a Venezia che arrivi sino al palazzo della Regione per chiedere l'immediato ritiro della legge».