Agenda 21, esaurito il percorso: consegnate le linee guida a sindaco e vice sindaco

Ultimo appuntamento per quanto riguarda gli appuntamenti organizzati da Agenda 21 per costruire un percorso partecipato per decidere che fare dell'ex caserma Prandina. All'incontro ha partecipato anche il sindaco, Sergio Giordani, il quale ha elogiato il percorso fatto. Va però detto che non è stata una presa una decisione netta sul destino dello spazio anche se le proposte sono davvero tante, non si è riusciti ad arrivare a una sintesi ma a un ventaglio di possibilità che sono state ridotte a quattro.

«Oggi si è concluso il percorso di Agenda21 - dichiara Lorenzoni al termine dell'ultimo incontro - dedicato all'area dell'ex caserma Prandina. Un passaggio importante che si chiude con la consegna di un documento che rappresenta la sintesi si un lavoro complesso, culmine di un percorso partecipato che non era scontato. Ringrazio tutti gli uffici che si sono messi a disposizione per questo lungo cammino, Informambiente Padova e tutti gli uffici comunali che si sono prestati a un lavoro impegnativo, ma indispensabile per essere vicini ai bisogni e ai desideri della città. Un ringraziamento anche alComitato Mura di Padova, che ci ha tenuti legati alla storia della nostra città e a anche a tutti quelli che hanno partecipato ai tanti incontri e che hanno portato molte idee, che sono una ricchezza su cui ragionare assieme. La Prandina è parte di una città che si sta trasformando e che deve prendere delle iniziative per mantenere il suo ruolo guida sul piano culturale, scientifico, economico. Una città che deve avere il coraggio di osare. Le indicazioni emerse da questo percorso saranno preziose nel progettare il futuro dell'area e il metodo della partecipazione sarà ancora un elemento importante dei passaggi successivi».