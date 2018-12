Aggressione fascista allo spazio Catai: un corteo per le vie della città

Dalle ore 18 di venerdì 21 dicembre, cinquecento persone si sono radunate sul Ponte San Leonardo, a Padova, in solidarietà e vicinanza al collettivo dello spazio Catai, che da un anno è anche sede delle attività di Potere al Popolo. Una manifestazione annunciata e molto partecipata, quindi. Negli scorsi giorni, immediatamente dopo l'aggressione allo spazio, parole dure di condanna sono arrivate anche da parte dell'amministrazione comunale e in particolare da parte del sindaco, Sergio Giordani.

Antefatto

Nella notte tra il 19 e il 20 dicembre, i locali del Catai hanno infatti subito un'intrusione fascista e alcune pareti sono ancora imbrattate di svastiche, croci celtiche e insulti. «Sorridere è un altro modo per mostrare i denti: Padova antifascista», questo lo slogan con cui si aperto il coerteo che ha attraversato le vie del centro città scandendo cori e slogan e si è concluso con i balli al ritmo della Murga, presso la scalinata della Gran Guardia, in piazza dei Signori. A quel punto erano le 21.30.

Manifestazione

La manifestazione, convocata da un giorno all'altro, ha visto l'adesione di oltre 40 tra associazioni, centri sociali, forze politiche e sindacali, movimenti. Numerosi e variegati gli interventi dal microfono aperto.

Catai

“La manifestazione di ieri - spiegano dal collettivo - è stata infatti animata da tante persone ed esperienze che giorno dopo giorno tessono legami solidali, costruiscono comunità e consapevolezza dei propri diritti, che aiutano a rompere il giogo dell'indifferenza e della passività, permettendo di riconoscere la forza che abbiamo se, insieme, rompiamo la solitudine e chiediamo quella giustizia che viene è troppo spesso negata.” dicono i componenti del collettivo Catai e di Potere al Popolo Padova: «Questo facciamo e questo continueremo a fare, a testa alta e sotto la luce del sole come sempre».

Aula studio gratuita

Continuano infatti anche durante le vacanze natalizie le attività dello spazio Catai: l'aula studio gratuita è aperta ogni sabato e domenica, al lavoro anche lo Sportello contro lo sfruttamento di supporto per lavoratrici e lavoratori e quello per migranti, mentre a gennaio riprende l'attività culturale con la presentazione dell'ultimo romanzo del collettivo WuMing prevista per venerdì 11 gennaio.