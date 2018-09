Agna: approvato bando per lavori di pubblica utilità

Il Comune di Agna è molto attivo sul fronte delle politiche del lavoro ed a sostegno dell’occupazione locale. A darne notizia è lo stesso Sindaco di Agna Gianluca Piva che ricopre anche il ruolo di responsabile dei servizi sociali del suo Comune ovviamente senza compenso e indennità di posizione.

Lavoro

“Proprio ieri in giunta – spiega il Sindaco Piva – abbiamo approvato un bando per lavori di pubblica utilità con un cofinanziamento della Regione Veneto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e del Comune stesso. Il progetto chiamato “ripartire con Agna” è finalizzato all’inserimento lavorativo di una persona disoccupata da lungo tempo. Tali azioni sociali – continua Gianluca Piva Sindaco di Agna - sono rivolte a persone attualmente in difficoltà lavorative e che stanno cercando un loro reinserimento nel mondo del lavoro. I requisiti necessari per l’ammissione e riportati nel bando saranno consultabili entro qualche giorno nel nostro sito internet all’albo pretorio. In questo periodo difficile in cui la crisi sembra non finire più – conclude il Sindaco – la nostra Amministrazione sta sostenendo il mondo del lavoro con fatti e non solo a parole. Per informazioni scrivere a servizi.sociali@comune.agna.pd.it o rivolgersi direttamente all’assistente sociale comunale durante gli orari di ricevimento disponibili sul sito www.comune.agna.pd.it “