Agna, continuano le politiche attive del lavoro da parte dell’amministrazione comunale

Il Comune di Agna è molto attivo sul fronte delle politiche del lavoro ed a sostegno dell’occupazione locale. A darne notizia è lo stesso Sindaco Gianluca Piva.

Bando

«Il bando di selezione è aperto fino al 20 febbraio, basta presentarsi in Comune e compilare i relativi allegati. Tra i requisiti è lo stato di disoccupazione da almeno 6 mesi e la residenza nel Comune di Agna da almeno 5 anni. I nostri interventi – spiega il sincaco Piva - sono rivolti a persone attualmente in difficoltà lavorative e che stanno cercando un loro reinserimento nel mondo del lavoro. I requisiti necessari per l’ammissione sono consultabili nel nostro sito internet www.comune.agna.pd.it sia nella home page che all’albo pretorio. Da quando ci siamo insediati nel 2014 – conclude il Sindaco – abbiamo sempre portato avanti progetti sociali di questo tipo, in aiuto a nostri Cittadini in difficoltà e sarà prioritario anche in futuro».