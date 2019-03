Agna, guerra aperta a chi abbandona rifiuti

Giornata ecologica ad Agna, un sabato dedicato alla pulizia del fossato lungo la SP3 che porta da Agna ad Arre. La locale Protezione Civile‎ assieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale hanno raccolto rifiuti di ogni sorta, da sacchetti di immondizia domestica fino alle sedie di plastica, tutta sporcizia creata volutamente da gente del territorio. E' stato riempito un intero camion di rifiuti.

La rabbia del sindaco

«Puliamo ogni 6 mesi questo tratto di strada - commenta il Sindaco Piva Gianluca - ed ogni volta troviamo di tutto. Ringrazio gli assessori Erika Rampazzo e Roberto Forin ed il consigliere Ferdinando Nolo che hanno partecipato alla pulizia. Purtroppo ‎ci sono ancora troppi sciacalli ambientali che stupidamente gettano rifiuti ovunque, causando comunque un costo alla collettività oltre ad un evidente danno all'ambiente che ci circonda. Per le prossime settimane - continua il Sindaco - abbiamo deciso di potenziare la sorveglianza con delle foto-trappole nei punti sensibili, e confido nella collaborazione dei nostri cittadini per poter avere segnalazioni utili a scovare questi delinquenti. Garantisco il massimo riserbo per chi segnala».