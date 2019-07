Agna, istituita la Consulta per la Cultura

Nel Consiglio Comunale del 16 luglio scorso, è stata istituita la Consulta comunale per la Cultura e per il concorso nazionale di pittura, acquerello e grafica, Giovan Battista Cromer. Tale consulta è un organo consultivo composto da 5 membri votati in consiglio comunale e che opereranno a titolo gratuito. I membri, inoltre, non sono nominati tra gli amministratori locali ma attingendo dalla società civile.

2020

Uno dei compiti fondamentali sarà quello di organizzare nel 2020 la cinquantacinquesima edizione del Concorso Nazionale G.B. Cromer. Il concorso è il fiore all’occhiello dell’Amministrazione comunale di Agna, quale prestigiosa iniziativa culturale nata nel 1961 per volontà dell’allora sindaco cav. Guido Melato in occasione del rinvenimento del ciclo pittorico ad affresco attribuito al pittore padovano Giovan Battista Cromer (1665-1745), durante i lavori di restauro presso Palazzo Mingoni, la sede municipale.

Concorso

Il Concorso, che si fregia delle onorificenze offerte dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati, si è protratto ininterrottamente per 50 anni a scansione annuale ed è tuttora uno dei più longevi a livello nazionale. «Abbiamo fortemente voluto questa Consulta – spiega il Sindaco Gianluca Piva – quale strumento di partecipazione attiva dei Cittadini nella promozione di attività e manifestazioni culturali nel nostro paese. Il Presidente che ho nominato è la dr.ssa Elisa Tocchio, insegnante ed artista, laureata alla Accademia delle Belle Arti di Venezia e saprà di sicuro dare del valore aggiunto alla Cultura di Agna». Gli eletti durante il consiglio comunale sono: Mazzucato Lisa, Voltan Christian, Gazzetta Francesco e Sgrinzato Mattia. Il Presidente, Elisa Tocchio, è stato invece nominato con decreto del Sindaco.