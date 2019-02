Ad Agna nasce il consiglio comunale dei ragazzi

Giovedì 21 febbraio in Consiglio Comunale ad Agna è stato approvato il regolamento per istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze in con la sigla CCR, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita e al governo della Comunità e la loro crescita sociale, civica e culturale.

L'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi è indirizzata all'educazione alla democrazia e alla Cittadinanza attiva, per sensibilizzare i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e alla vita pubblica tramite la promozione e la valorizzazione del senso di appartenenza alla Comunità e al territorio. Il regolamento è stato seguito dall’assessore all’istruzione dr.ssa Rampazzo Erika in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

«Ringrazio il nostro assessore all’istruzione Rampazzo Erika per il lavoro svolto e l'Istituto Comprensivo Statale di Correzzola in particolare la Dirigente Scolastica dr.ssa Benvegnù, per la piena collaborazione a questo progetto – commenta il Sindaco Gianluca Piva. Il nostro obbiettivo è di insediare il consiglio dei ragazzi entro giugno 2019 in modo che sia pienamente operativo dal prossimo anno scolastico”. E conclude il Sindaco Piva: «Gli studenti lavoreranno su tematiche e proposte di loro interesse allo scopo di favorire la loro partecipazione alla vita della Comunità per una loro crescita sociale, civica e culturale».