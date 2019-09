Agna, nuovo direttivo della Protezione Civile

Venerdì 27 settembre è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo della Protezione Civile di Agna, il Coordinatore e il vice Coordinatore. L’assemblea è stata convocata per nominare i componenti che per i prossimi tre anni guideranno la locale Protezione Civile che conta un gruppo di circa 30 volontari.

Assemblee

L’assemblea ha riconfermato all’unanimità Roberto Forin quale Coordinatore e come Vice Coordinatore Angelo Stefanini. I membri del direttivo eletti sono: Belloni Thomas, Nolo Ferdinando, Guariento Leonardo e Corazza Daniele.

Ringraziamenti

Nel ringraziare tutti i volontari per la fiducia accordatagli, il nuovo Direttivo ha sottolineato l’importanza dell’impegno assunto come volontari mantenendo un presidio costante in ambito comunale. Tra i votanti anche il Sindaco Gianluca Piva che è volontario del gruppo dal 2010. «Complimenti e congratulazioni al nuovo Direttivo – commenta il Sindaco Piva Gianluca – auguro a tutti un buon lavoro. Raccomando ai Volontari di svolgere la propria attività sempre nella massima sicurezza e valutando sempre i rischi dello scenario in cui devono operare. La nostra amministrazione – conclude Piva - manterrà il proprio impegno nel fornire le dotazioni strumentali e le risorse necessarie per avere un gruppo performante e di alto livello».