Agna, parcheggi riservati alle future mamme

Ad Agna in queste settimane ci sono molti cantieri attivi per asfaltature e riqualificazione strutture pubbliche. Nell'ambito del rifacimento della segnaletica stradale, l'amministrazione ha deciso di realizzare anche dei parcheggi rosa "di cortesia" per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con prole neonatale.

«La nostra amministrazione nell'ottica del miglioramento della qualità della vita della nostra comunità - commenta il Sindaco Gianluca Piva - ha previsto l’istituzione di questi parcheggi rosa in prossimità delle sedi dei servizi di pubblica utilità (esempio: scuola, municipio, palestra, etc). In futuro ne saranno realizzati altri in paese».