Agna, arrivano i led a illuminare i passaggi pedonali

Presto ad Agna quattro attraversamenti pedonali saranno più sicuri grazie ad un nuovo impianto di illuminazione a led che li renderà altamente visibili al calare del buio. Questo tipo di soluzione sarà attivata lungo l'attraversamento nella frazione a Frapiero, di fronte alla chiesa, tre nel centro abitato di Agna. I lavori sono già stati commissionati dall'amministrazione ed entro febbraio verranno realizzati dalla ditta incaricata.

«Lo scorso 30 novembre abbiamo approvato la variazione di bilancio 2018-2020 con l’applicazione dell’avanzo disponibile – spiega il Sindaco Piva Gianluca – e tra gli investimenti che abbiamo deciso di fare c’è la messa in sicurezza di quattro attraversamenti pedonali con illuminazione al Led. Poi nel corso del 2019 ne sono previsti anche altri di interventi di questo dipo. Inoltre a breve posizioneremo dei dossi rallentatori per la messa in sicurezza dell’incrocio di via Malipiera con via Conapadovana a Frapiero. Ricordo – conclude Piva - che in primavera non appena migliorerà la stagione, inizieranno i lavori di riqualificazione ed asfaltatura per l’intero quartiere Monsignor Carlo Liviero, via 4 Novembre, via Brigenti ed il piazzale delle scuole elementari».