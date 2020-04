Agna: il piano del comune in aiuto di chi più ha bisogno

Anche il comune di Agna ha messo a disposizione i fondi per le famiglie che più si troavno in difficoltà in questo particolare momento: «Ad Agna siamo stati veloci - spiega il sindaco Piva - efficienti ed efficaci con i fondi destinati alla solidarietà alimentare. Infatti siamo operativi già da mercoledì 1 aprile per l'utilizzo dei 22.195,16 euro che lo Stato ci ha assegnato per la "solidarietà alimentare" come da Ordinanza n. 658 della Protezione Civile».

Come accedere agli aiuti lo spiega il primo cittadino: «Trovate tutta la modulistica necessaria nel sito internet del Comune www.comune.agna.pd.it oppure chiamate direttamente me al 3488827378 o l'assessore al sociale Catia Baretta. In questi giorni abbiamo già gestito e assegnato buoni spesa per un ammontare pari all'11 % dei 22 mila euro che ci sono stati assegnati. Abbiamo messo a disposizione anche una email dedicata sos@comune.agna.pd.it».

«In questo periodo estremamente difficile per la nostra cittadinanza, ci stiamo dedicando anima e corpo pur di essere di aiuto e pertanto ho fermamente voluto in comune da noi rapidità nel mettere in circolo questi aiuti. Ringrazio di cuore tutto lo staff municipale, la protezione civile e gli amministratori comunali che si stanno dimostrando veramente all'altezza di questa dura battaglia».