Agna taglia spese "non essenziali" e stanzia il bonus bebè

Il Comune di Agna ha approvato in consiglio comunale il 9 luglio il bilancio di previsione per l’anno 2020. «Abbiamo investito nel sociale e per la Comunità – commenta il Sindaco Gianluca Piva – prevedendo aiuti per le nostre famiglie, scuole, aziende ed associazioni locali. Con la giunta e i consiglieri abbiamo effettuato un’attenta revisione di tutti i capitoli di bilancio riducendo le spese non essenziali e puntando decisamente sul sociale».

Stanziamenti

«Abbiamo garantito gli stanziamenti e contributi a favore dello sport e del volontariato, in favore delle scuole pubbliche e per la scuola materna e nido integrato, dando continuità al nostro impegno. Sono stati stanziati circa 50.000 euro di contributi; abbiamo recuperato risorse importanti per il sociale e per progetti di reinserimento lavorativo visto che le richieste di aiuto da parte delle famiglie e delle persone in difficoltà sono in continuo aumento».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bonus bebé

«Abbiamo poi introdotto il “bonus bebè” per i 19 nuovi nati del 2019. Abbiamo accantonato 15.000 euro per aiutare direttamente i negozi e le attività rimaste bloccate durante il lockdown da Covid-19, sono stati assegnati 5.000 euro per i centri estivi e 4.000 euro di buoni spesa. Inoltre abbiamo previsto l’acquisto di una vettura per i Servizi di Assistenza Domiciliare e per prodotti ed attrezzature ad uso sanificazione. Per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo stanziato i fondi per asfaltature e manutenzioni ordinarie delle strade e per una riqualificazione energetica al led dell’esistente impianto di illuminazione pubblica, senza contare - conclude il sindaco Piva - le numerose opere già accantierate come le nuove torri faro del campo sportivo Elia Zanellato e le tribune in palestra».