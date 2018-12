Ad Agna tassa sui rifiuti più bassa nel 2019

Il 20 dicembre scorso il Comune di Agna ha approvato in Consiglio comunale il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) dei rifiuti per l'anno 2019.

«Abbiamo ridotto i costi non aggiungendo alcun servizio complementare - spiega il Sindaco Piva Gianluca - e in questo modo per le utenze domestiche ci sarà una riduzione in bolletta del 7 % rispetto alla tariffa del 2018. In questo periodo di crisi abbiamo cercato di diminuire, invece che aumentare. Inoltre - continua il Sindaco - abbiamo ridotto l'aliquota per chi possiede immobili vuoti e non abitati e ad Agna ce ne sono circa un centinaio. Nel 2019 le bollette saranno spalmate in 4 rate in modo da agevolare i nostri utenti».