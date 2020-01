Agrex: nessuno stipendio è ancora stato versato ai lavoratori

Sono ancora senza stipendio i lavoratori della Agrex ai quali devono essere versati quelli di novembre e dicembre nonché la tredicesima del 2019. «Nonostante le promesse, le dichiarazioni e gli incontri in Regione, di cui l’ultimo letteralmente disertato, la proprietà continua a non pagare e a fare promesse lasciando sgomenti lavoratori e lavoratrici dalla portata delle menzogne. Dopo l’ultimo incontro e il fallimento della Mo.Pe.Ri. i lavoratori e le lavoratrici si stanno prodigando per trovare le modalità per poter portare avanti l’attività industriale dell’azienda». A questo proposito la Rsu Fiom della Agrex dichiara: «Mai avremmo pensato in tutti questi anni di lavoro e di sacrifici di finire in una situazione al limite della legalità, di essere presi in giro in tal modo e trattati con tanta superficialità e così poca serietà».