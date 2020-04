Alain Luciani al Comune: «Esercizi pubblici: abolire tassa rifiuti»

Il consigliere Alain Luciani propone la sospensione della tassa sui rifiuti per tutte le tipologie di servizi pubblici fino al termine dell'emergenza Coronavirus.

Chiusure

«Negozi chiusi commercianti, baristi, ristoratori e tutte le altre tipologie di esercizi pubblici allo stremo senza incassi ma costretti a far fronte in ogni caso alle spese di gestione. Tra queste - afferma il consigliere Alain Luciani - il pagamento della tassa asporto rifiuti di esclusiva competenza comunale. Una tassa che in questo periodo non ha nessun senso applicare in quanto essendo chiusi non producono alcun tipo di rifiuti. Una considerazione che appare ovvia ma che, a quanto pare, non viene presa in considerazione dall’amministrazione alla quale mi rivolgo: chiedo al sindaco di intervenire affinchè venga eliminato il pagamento per tutti sarebbe sicuramente una boccata di ossigeno per chi è già messo in ginocchio dalla situazione».

Spese

«Oltretutto - conclude Luciani - non producendo rifiuti è stata di conseguenza eliminata la raccolta con un risparmio per l’azienda in termine di personale e mezzi impiegati. Si tratta di un provvedimento che l’amministrazione può prendere in autonomia dimostrando vicinanza agli esercenti e dando loro un aiuto concreto. Altresì vale per le famiglie, il pagamento della rata di marzo è stato posticipato a maggio ma, sono convinto, che un ulteriore deroga fino a settembre sarebbe un aiuto tangibile a tutte le famiglie che, senza lavoro a causa della pandemia da Covid 19 e non avendo ancora ricevuto i promessi sostegni, potrebbero affrontare questo periodo con un po’ di serenità in più e utilizzare il denaro dovuto per la tassa asporto rifiuti per gli acquisti di alimentari.

