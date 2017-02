Il sindaco di Noventa Bisato in lizza per la segreteria regionale veneta del Pd

Il sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Luigi Bisato, e Giovanni Tonella, capogruppo del Pd al Comune di Treviso. Saranno loro a contendersi la segreteria regionale veneta del Partito Democratico.

BISATO IN CORSA PER LA SEGRETERIA REGIONALE. A sostegno del comitato elettorale per Bisato, sono state depositate 406 firme.Il candidato padovano, tra i fondatori del Pd veneto, rappresenta l'area maggioritaria legata all'ex premier Matteo Renzi, ed è sostenuto, tra gli altri, dai senatori Giorgio Santini, Gianpiero Dalla Zuanna, Rosanna Filippin e Laura Puppato, dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta e dai deputati Sara Moretto,Gianni Dal Moro,Alessia Rotta, Federico Ginato, Diego Zardini, Giulia Narduolo,Daniela Sbrollini, Diego Crivellari, Filippo Crimì. 370, invece, le vittime raccolte da Tonella, sostenuto da Alessandro Naccarato, Piero Ruzzante, l'ex ministro e sindaco euganeo, Flavio Zanonato, la parlamentare Vanessa Camani, Davide Zoggia e Michele Mognato. Il 19 marzo le primarie dalle quali uscirà il nome del nuovo segretario.