Allerta nevicate, l'assessore Andrea Micalizzi: «Il Comune di Padova è pronto, il piano neve è operativo»

Sono previste, dalla tarda serata in poi di martedì 22 gennaio, possibili nevicate anche in pianura. Per quanto riguarda il comune di Padova, l'assessore Andrea Micalizzi, ha voluto fare il punto sulla situazione.

Le parole dell'assessore

«In queste ore di allerta - spiega Micalizzi - siamo in costante collegamento con Radar Meteo. Le previsioni parlano di nevicate leggere in tutta la regione tra questa notte e domani mattina. Il Comune di Padova è pronto, il piano neve è operativo e le squadre sono già a disposizione per le operazioni di prevenzione che prevede la salatura delle strade a partire da cavalcavia, sottopassi, rotatorie, viabilità principale e di quartiere. Restiamo in contatto con il meteo e se previsioni vengono confermate partiremo nel tardo pomeriggio con i mezzi: la tempistica è importante, partire troppo presto o quando ormai è troppo tardi renderebbe meno efficace l’azione di prevenzione. Impegnata anche la Protezione Civile che si occuperà delle aree pedonali (centro, aree a mercato, stazione e zone a servizio). Si raccomanda ai cittadini la massima collaborazione: rimanete aggiornati sull’evoluzione meteo e in caso di nevicata mettersi in strada solo se necessario e in quel caso avere le gomme da neve. L’appello è anche quello di spargere il sale sul marciapiede sotto casa: i nostri mezzi sono dei camion che eseguono la salatura solo sulle strade, per questo è importante la collaborazione di tutti. In caso di neve sappiamo che andremo incontro ad alcuni disabili, affrontiamoli insieme per ridurli al massimo».