Amministrative 2017, la lista di Luigi Sposato: a sostegno il Popolo della Famiglia

Il candidato sindaco Luigi Sposato ha presentato nelle scorse ore la lista civica che lo sostiene, il Popolo della Famiglia.



LA PRESENTAZIONE. La presentazione, avvenuta tra le gente, nelle Piazze, ha permesso ai cittadini di conoscere uno ad uno i candidati della civica. Sul piatto politiche per la famiglia, ma anche il sociale, il trasporto pubblico e la sicurezza, una questione articolata che passa attraverso il tema della sicurezza. Poi la cultura, crocevia fondamentale per potenziare. Insegnanti, pensionati, laureati, persone che hanno lavorato nella cultura. Le quote rosa hanno una parte ragionevole. Importante anche la presenza di un candidato consigliere di origine asiatica.