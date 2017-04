Amministrative 2017, Mario Adinolfi arriva a Padova per sostenere il candidato Sposato

Ex deputato democratico, leader del comitato "Difendiamo i nostri figli" ed oggi direttore de "La Croce", Mario Adinolfi è noto per le sue battaglie contro l'ideologia gender. Il politico appoggia la candidatura a sindaco di Luigi Sposato alle prossime amministrative. Ci sarà anche Mario Adinolfi alla presentazione della lista, prevista per il 6 maggio alle ore 18 presso la Saletta della Carità in via S.Francesco 61. All'incontro interverranno anche Mirko De Carli, dirigente nazionale Popolo della Famiglia e il candidato sindaco Luigi Sposato.

IL PROGRAMMA. "Era previsto che saremmo stati comunque presenti con il nostro simbolo alle elezioni comunali di Padova, così come in molti comuni dove si andrà al voto.", ha affermato Maria Verita Boddi, referente del Popolo della Famiglia a Padova, “Il Pdf ha deciso senza esitazioni di sostenere il candidato sindaco Luigi Sposato perché siamo sempre stati colpiti dalla sua determinazione e dalla sua coerenza programmatica".

I VALORI. Il candidato sindaco con la propria Lista Osa, ha subito accolto la proposta Popolo della Famiglia, in nome della comune intenzione di riaffermare le ragioni della famiglia e una visione etica e valoriale della politica che in questi anni sono mancate. “Come già avviene nel resto d'Italia", ha aggiunto Boddi, "anche a Padova siamo convinti che il Popolo della Famiglia rappresenti un elettorato trasversale che, dopo la crisi dei partiti tradizionali è in cerca di qualcosa di nuovo, che tuteli i propri valori non negoziabili senza più disponibilità a compromessi".