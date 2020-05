Anche Vo' riparte. Parola di sindaco

«La determinazione e il carattere dei cittadini di Vo’ possono essere d’esempio per tante persone». Quanto preoccupato era? «Molto, ma non terrorizzato, quello mai. Avere paura fa parte del gioco ma aiuta a limitare gli errori». Certo che per un sindaco che ha già esperienza pregressa nel ruolo, che deve amministrare un piccolo paese che non è esattamente New York, non poteva certo immaginare che sarebbe capitata una cosa così: «Assolutamente no, anzi, ero sicuro che sarebbe stata una passeggiata - dice tradendo emozione anche se ben coperto dalla mascherina - invece non si può mai ipotecare il futuro»