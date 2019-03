L'assessore Andrea Colasio annuncia : «L'ex Macello diventerà la città della scienza»

Il modello potrebbe essere il Muse di Trento o esperienze simili sparse per l'Europa. L'obiettivo è dare una nuova vita all'ex Macello in via Cornaro. «I fondi ci sono in piccola parte, settecentomila euro per mettere in sicurezza alcuni edifici che rischiano il collasso strutturale», spiega l'assessore Andrea Colasio.

«La nostra scelta - spiega Colasio - è molto chiara. I palazzi ristrutturati dovranno diventare spazi aperti alle famiglie e alle persone. L'ipotesi è di usare totalmente quello spazio anche come punto di contatto con il parco delle mura».