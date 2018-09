Il prosindaco di S. Margherita D'Adige, Andrea Franchin, entra in Fratelli D'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il Prosindaco di S.Margherita d'Adige e consigliere comunale di Borgo Veneto, Andrea Franchin, entra in Fratelli d'Italia. "Dopo la chiusura di Alleanza Nazionale nel 2009, dove ricoprivo la carica di presidente di circolo, considero il mio rimpatrio nella destra politica quale continuità d’assenso a valori sociali che altrove non ho trovato, - dichiara Andrea Franchin, Consigliere Prosindaco di Santa Margherita d'Adige della Lista Civica - Saletto 3.0 Sigolotto Sindaco - valori sempre più latitanti nell’odierna società. Senso dello Stato e famiglia in primis ed porrò maggiore attenzione al mondo delle professioni, dell’associazionismo e del volontariato, essendo essi punti fermi della genuina destra da rilanciare nel territorio."

"Lo stendardo della destra italiana"

“L'entrata in Fratelli d’Italia di un importante esponente come Andrea Franchin - dichiara Massimiliano Barison, coordinatore di FdI di Padova e provincia - solca l’ulteriore tangibile segno verso l’edificazione di una organizzata realtà di Fratelli d'Italia in Borgo Veneto, nuovo Comune che ho seguito dalla nascita in collaborazione con il sindaco Michele Sigolotto. E’ ivi presente lo stendardo della destra italiana e ringrazio Michele Botton - prosegue Barison - già candidato al consiglio comunale, nell’auspicio che altri rappresentanti locali si uniscano e condividano i nostri valori, nel rispetto delle entità territoriali unite per Borgo Veneto.”