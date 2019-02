Anno giudiziario aperto con un convegno: "Errore giudiziario, ingiusta detenzione e irragionevole durata del processo"

"Errore giudiziario, ingiusta detenzione e irragionevole durata del processo" è il convegno organizzato dalla Camera Penale di Padova nella sede universitaria cittadina, con cui viene ufficialmente inaugurato l’anno giudiziario: «E’ giusto parlare delle vittime del reato ma è altrettanto giusto parlare delle vittime dei processi ingiusti, degli errori giudiziari, delle ingiuste detenzioni e delle vittime di processi interminabili – afferma Giandomenico Caiazza presidente delle Camere penali italiane - I processi lunghi sono un danno per tutti, per questo per la prima volta abbiamo aperto un tavolo comune tra avvocati e magistrati di Anm, e abbiamo portato ieri al Ministro delle proposte comuni che sono il potenziamento dei riti alternativi, ovvero il patteggiamento e il rito abbreviato e in generale il rafforzamento del ruolo dell’udienza preliminare».

Padova

«La situazione di Padova rispecchia i numeri nazionali del centro-nord – aggiunge Gianni Morrone, presidente della Camera penale di Padova “Francesco de Castello” – l’allungamento dei tempi dei processi si deve molte volte dalla carenza di personale amministrativo, cito per esempio il tribunale di sorveglianza di Venezia, competente per Padova – aggiunge - e molte altre volte anche dalla mancanza di giudici: a Padova vi è una situazione di un organico quasi dimezzato previsto per il tribunale penale». In Veneto sono 22 i casi registrati di ingiusta detenzione nel 2018: «In Italia la media è di 1003 vittime di ingiusta detenzione ogni anno- spiega Valentino Maimone giornalista fondatore dell’osservatorio dell’errore giudiziario – si tratta di persone finite in carcere o agli arresti domiciliari e che poi sono risultate innocenti e per questo sono state risarcite».

Indennizzi

«La spesa complessiva per gli indennizzi per ingiusta detenzione dal 1992 ad oggi è di 740 milioni di euro, se a questi aggiungiamo anche i risarcimenti per errori giudiziari la spesa tocca quasi quota quasi 800milioni di euro», ha aggiunto Benedetto Lattanzi, che il fondatore del sito errorigiudiziari.com.