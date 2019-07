Antenne 5G: Abano le installa, Montegrotto dice no

Il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello, come massima autorità sanitaria locale, ha deciso di emettere un’ordinanza per impedire l’installazione in territorio sampietrino di antenne per la telefonia ultraveloce a 5G, a radiofrequenze più alte rispetto ai precedenti standard (3G e 4G).

Montegrotto dice no

«Non siamo pregiudizialmente contrari alle nuove tecnologie, ma siamo preoccupati per il fatto che sulle radiofrequenze del 5G mancano al momento studi sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema derivante dall’installazione di nuove antenne che andrebbero a sommarsi alle stazioni radio di base ancora operativi per gli standard tecnologici 2G, 3G, 4G oltre a tutti i ripetitori Wi-fi attivi», spiega Mortandello. «Al momento - conclude il sindaco - preferiamo garantire la tutela dalla salute pubblica ai canoni piuttosto che giovarci dei canoni di affitto delle antenne: Se in seguito i dati sugli effetti dell’irradiazione elettromagnetica per la popolazione per 24 ore al giorno dovessero essere confortanti, ne riparleremo».

Scelta opposta

Scelta opposta, invece, quella fatta dall'amministrazione di Abano Terme, che ha deciso invece di installarle, le antenne che forniscono la tecnologia 5G. Tanto che un gruppo di cttadini ha fatto pervenire, tramite l'avvocato Giorgio Destro, un esposto, sottoscritto da un gruppo cittadini che fanno parte del comitato "Associazione delle tutela e la valorizzazione di Abano".